Возможен рост на рынке акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в среду утром попробует по инерции продолжить отскок, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон в среду благоволит покупкам. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент. Корреляции российского рынка акций с западным давно уже нет, но небольшой оптимизм на зарубежных площадках будет морально поддерживать российских "быков". Нефть подрастает на 0,5%, перешагнув через отметку $105 за баррель, и это также играет в пользу покупки акций нефтянки. Наибольшие опасения внушает доллар, который продолжает укрепляться, так что в любой момент рост американских индикаторов может прекратиться, - отмечает эксперт. - Однако в целом о сломе зародившегося в начале месяца нисходящего тренда по индексу Мосбиржи говорить рано. Впереди майские праздники, в преддверии которых желание зафиксировать спекулятивную прибыль и сократить долю акций в портфелях возрастет. Поэтому к развороту рынка вниз нужно быть готовым".

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