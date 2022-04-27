Вероятно нейтральное начало торгов на фондовом рынке РФ в среду - "Открытие Инвестиции"

Вероятно нейтральное начало торговой сессии на российском фондовом рынке в среду ввиду сложившегося к утру внешнего фона (азиатские рынки торгуются разнонаправленно, сырьевые контракты незначительно дорожают), полагает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

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