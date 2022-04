Nasdaq завершил торги вторника на минимуме с конца 2020 года

Фондовые индексы США завершили торги вторника резким снижением. Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются в среду, за исключением Шанхая и Гонконга. Цены на нефть растут на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким снижением. Значение индекса Nasdaq Composite упало до минимума с декабря 2020 года, согласно данным FactSet.

На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту беспокойства относительно дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке, пишет The Wall Street Journal.

"У нас разыгрывался замечательный сценарий в последние 18 месяцев: рост (экономический - ИФ) ускорялся и доходности бондов падали - идеальная комбинация для рисковых активов, - заявил портфельный менеджер PineBridge Investments Хани Редха. - На данный момент все наоборот".

Инвесторы анализировали свежую порцию корпоративных отчетностей, однако даже позитивные данные не могли переломить действие упомянутых выше факторов.

PepsiCo Inc. (SPB: PEP), один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль и выручку в первом финквартале, при этом показатели скорректированной прибыли и выручки превзошли ожидания экспертов. Однако котировки акций компании снизились на 0,25%.

General Electric Co. (SPB: GE) в минувшем квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, однако прогноз оказался разочаровывающим. Цена акций упала на 10,3%.

Служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в январе-марте сократила чистую прибыль и увеличила выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Капитализация компании опустилась на 3,6%.

Corning Inc. (SPB: GLW), выпускающая стекольную и оптоволоконную продукцию, в первом квартале сократила чистую прибыль на 3%, но увеличила выручку и улучшила годовой прогноз. Котировки акций повысились на 3,1%.

Медиакомпания Discovery Inc. (SPB: DISCA), владеющая одноименным телеканалом, а также TLC, Animal Planet и другими, в минувшем квартале нарастила чистую прибыль более чем в три раза, лучше прогноза. Акции, тем не менее, упали в цене на 7,8%. Компания отметила, что начиная со следующего квартала отчетность также будет включать результаты WarnerMedia - бывшего медиаподразделения AT&T Inc. (SPB: T), сделку по слиянию с которым Discovery закрыла 8 апреля. Новым названием компании является Warner Bros. Discovery Inc.

D.R. Horton Inc. (SPB: DHI), одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости, во втором квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль в полтора раза и выручку - на 24%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка. Стоимость компании однако уменьшилась на 2,7%.

Raytheon Technologies (SPB: RTX) увеличила квартальную чистую прибыль на 43%, скорректированный показатель оказался выше прогноза, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Капитализация Raytheon снизилась на 0,3%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 107,3 пункта по сравнению с пересмотренными 107,6 пункта в марте, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в апреле до 108 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи новых домов в США в марте упали на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель снизился по итогам третьего месяца подряд. Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 835 тыс. домов (снижение на 1,2%), тогда как ранее был назван показатель в 772 тыс.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения продаж новостроек в прошлом месяце на 0,9% с объявленного ранее февральского уровня - до 765 тыс., сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения до 770 тыс.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизилось на 2,38% и составило 33240,18 пункта.

Standard & Poor''s 500 упал на 2,81% - до 4175,2 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite сократилось на 3,95% - до 12490,74 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой рынка акций США.

Между тем фондовые индексы Шанхая и Гонконга растут.

Японский Nikkei к 8:20 МСК снизился на 1,3%.

В центре внимания инвесторов находится двухдневное заседание Банка Японии, начавшееся в среду. Центральный банк страны ясно просигнализировал, что намерен сохранить процентные ставки на крайне низком уровне, чтобы стимулировать рост расходов и инвестиций, пишет MarketWatch.

В японском индексе лидерами падения являются бумаги Kikkoman Corp. (-13,2%), Japan Exchange Group Inc. (-5,9%) и CyberAgent Inc. (-5%).

Акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 1,1%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. - на 0,4%.

Шанхайский Shanghai Composite к 8:31 МСК вырос на 1,9%, тогда как гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Прибыль китайских промышленных предприятий увеличилась на 8,5% в первом квартале текущего года, при этом темпы роста замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2021 года на фоне очередных локдаунов во многих промышленных городах в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом.

Показатель в марте вырос на 10,6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с подъемом на 5% в первые два месяца текущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В лидеры роста среди компонентов гонконгского индекса выходят бумаги Haidilao International Holding Ltd. (+8,2%), Li Ning Co. Ltd. (+5,5%) и CNOOC Ltd. (+3,9%).

Акции интернет-компаний JD.com Inc. (SPB: JD), Netease Inc. (SPB: NTES) и Meituan дорожают на 2,9%, 1,8% и 3,4% соответственно.

Южнокорейский Kospi к 8:33 МСК опустился на 1,3%.

Цена бумаг производителя электроники и чипов памяти Samsung Electronics Co. уменьшается на 1,5%. Капитализация автопроизводителя Kia Corp. увеличивается на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,9%.

Инфляция в Австралии в годовом выражении подскочила до 5,1% в первом квартале 2022 года по сравнению с 3,5% в четвертом квартале 2021 года, показатель стал самым высоким с начала 2000-х годов, свидетельствуют официальные статданные.

Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 4,6%, согласно Trading Economics.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. выросла на 0,6%, тогда как Rio Tinto Ltd. - уменьшилась на 0,05%.

Цены на нефть поднимаются в среду, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае.

Польша и Болгария, которые отвергли введенную Россией новую систему оплаты поставок газа, ожидают прекращения поставок из РФ уже в среду.

Тем временем, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $105,5 за баррель, что на $0,51 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,67 (2,6%), до $104,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,7 за баррель, что на $0,22 (0,22%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $3,16 (3,2%), до $101,7 за баррель.

Тем временем, из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, на 4,784 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.