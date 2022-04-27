Причин для сильного ослабления курса рубля пока нет - BCS Express

Причин для сильного ослабления курса рубля к доллару США в текущий момент нет, вероятна торговля в боковом диапазоне в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Ситуация с курсом рубля на валютном рынке постепенно стабилизируется. Пара USD/RUB в последние пять сессий отскакивает от области 71,5-73 руб./$1. Эта зона сейчас выступает ближайшей областью поддержки. По мере спуска к ней экспортеры, которым увеличили срок для реализации 80% валютной выручки с 3 до 60 дней, могут ее придерживать. При этом причин для по-настоящему мощной девальвации рубля сейчас не наблюдается. В случае локальных импульсов доллара в сторону 78-82 руб./$1 объем предложения валюты вновь существенно увеличится. Поэтому по USD/RUB тактика на ближайшую перспективу предполагает краткосрочную торговлю в боковом коридоре: покупка при спуске к 73 руб./$1 и ниже, а затем продажа на волнах роста в сторону 80 руб./$1", - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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