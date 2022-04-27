Рынку акций РФ крайне важно удержаться от движения вниз - BCS Express

Российскому рынку акций крайне важно в настоящее время удержаться от соразмерного вторнику движению вниз, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Рынок акций показал мощный отскок во вторник после продолжительного падения. Обороты торгов также резко подскочили, оказавшись максимальными за три недели. Однако столь значительное движение едва ли является эффектом "шортсквиза", ведь существенного навеса из коротких позиций не могло сформироваться на фоне действующих ограничений, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи вырос на 6%, вернувшись выше 2300 пунктов, произошел пробой наверх затянувшегося нисходящего канала. В среду необходимо (как минимум) удержаться от соразмерного снижения вниз. Наверху в качестве ближайших технических ориентиров можно выделить отметки 2425 п и 2500 пунктов".

"В условиях, когда основную роль на нашем рынке играют миллионы частных инвесторов, крайне важен фактор общих настроений. В таких ситуациях покупки усиливаются после того, как начинается восходящая тенденция. Сейчас крайне важно удержаться от отката к уровням понедельника, так как необходимо исправить негативный сентимент, - пишет Карпунин в комментарии. - При этом есть уверенность, что при спокойном фоне любой откат теперь будет сталкиваться с активизацией покупателей, которые по традиции ждали завершения down-тренда и не успели купить на столь резком отскоке. Поэтому локальные просадки можно рассматривать в качестве возможности для покупок с фокусом на горизонт хотя бы от нескольких месяцев. Причем это касается не только экспортеров, но и акций компаний, ориентированных на внутренний рынок".

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