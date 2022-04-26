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26 апреля 2022 года 19:50

Рубль умеренно снизился к доллару, но укрепился к евро во вторник на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. Доллар США умеренно подорожал, а евро умеренно снизился на "Московской бирже" во вторник; российский рубль, укреплявшийся в первой половине дня в обеих валютных парах, к концу торгов растерял достижения и в итоге продемонстрировал лишь незначительные изменения к бивалютной корзине на фоне противоречивых факторов, которые в том числе вызвали рост доллара против мировых валют на рынке Forex.

Курс доллара США составил 73,525 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,83 руб./EUR1, подешевев на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 7,3 копейки - до 75,01 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в первой половине торгов 26 апреля был обусловлен как превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так ростом нефтяных цен. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывали сообщения относительно возможности оплаты поставок газа в европейские страны в рублях, не нарушая санкции. Вместе с тем нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала, в частности, падение американских фондовых индексов на 2-3% в первые часы торгов, в целом ухудшила отношение инвесторов к рисовым активам. На этом фоне на мировом рынке активизировался спрос на доллар США, курс которого вырос практически ко всем мировым валютам, и американские гособлигации, как активы "тихой гавани".

Доходность американских гособлигаций снижается вслед за ростом спроса, поскольку опасения в отношении перспектив китайской экономики усиливают тревоги по поводу более быстрого, чем ожидалось ранее, повышения ставок в США. Подобные опасения провоцируют "бегство" инвесторов из рисковых активов и повышают интерес к рынку американских облигаций. Инвесторы переключились на гособлигации на опасениях нового локдауна в Пекине, где уже введены ограничения в ряде деловых районов.

Крупнейший покупатель российского газа - германская Uniper - считает исполнимой новую систему платежей за этот энергоресурс, цитируют комментарий нерезидента немецкие СМИ. "Для нас важно соблюдение действующего законодательства о санкциях. После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы считаем, что будущая система организации платежей реализуема", - приводится комментарий Uniper. В компании также отметили, что изучают пояснения Еврокомиссии по этому вопросу. На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций Евросоюза, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки.

В свою очередь цены на нефть активно растут во вторник вечером. Рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае. Опасения рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать вызванные вспышкой коронавируса локдауны, несколько утихли после заверений центробанка страны о том, что он обеспечит достаточную ликвидность в финансовой системе КНР. На этом фоне июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 2,54% - до $104,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 2,87% - до $101,37 за баррель.

"Существенное укрепление рубля в последние дни во многом связано с фактором налогового периода. Помимо этого, обязательная продажа валютной выручки в условиях ограниченного импорта продолжает обосновывать более сильный рубль, даже после увеличения Банком России сроков обязательной продажи валюты. Вероятно, завтра курс доллара останется на текущих уровнях в отсутствии новых действий ЦБ по смягчению мер поддержки. Впрочем, по мере окончания налогового периода курс доллара может вернуться на более высокие уровни, способствовать этому будет также ожидаемое снижение ключевой ставки в пятницу, как минимум на 200 базисных пунктов. На этом фоне курс доллара под конец этой недели может превысить отметку 75 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "на старте торгов рубль заметно укрепился: доллар приближался к отметке 72 руб./$1, а евро впервые с марта 2020 года опускался ниже 76 руб./EUR1. Однако затем валютные пары быстро восстановились, выйдя в небольшой плюс к рублю, но вскоре вновь сдали позиции. На рынке наблюдалась некоторая активизация покупателей валюты. Ее курс находится на многомесячных минимумах, что привлекает многих инвесторов на фоне большой геополитической неопределенности и высоких экономических рисков. Вместе с тем сохранение основного объема "жестких" валютных ограничений препятствует устойчивому ослаблению рубля. Поддержку рублевым активам оказывают также ожидания, что шестой пакет санкций ЕС, который должен быть представлен на этой неделе, будет содержать "мягкие" ограничения на поставки российской нефти, а возможно, страны Евросоюза не смогут выработать единый подход по этому вопросу".

"Впереди у пары "доллар/рубль" зона сильного сопротивления 70-73 руб./$1. Сейчас российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но впереди майские праздники, в преддверии которых многие захотят увеличить долю валюты в портфелях. Поэтому нет особой уверенности в том, что паре удастся преодолеть рубеж 70 руб./$1 до конца апреля", - считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

По мнению аналитиков инвестиционной компании "Солид брокер", "необходимость выполнения налоговых платежей заставляет экспортеров активно продавать валюту. На фоне высокой активности и существенных ограничений трансграничных операций с валютой все ярче проявляется расхождение внутреннего курса евро с внешним. В отдельные дни марта-апреля разница превышала 3%. В результате Банк России принял решение определять по ходу торгов на "Московской бирже" не только официальный курс доллара (как средневзвешенное значение за определенный период), но и курсы евро и юаня. Давление на валюту сейчас оказывают экспортеры, однако уже в мае курс рубля может ослабнуть до 80 руб./$1 в паре с долларом и до 85 руб./EUR1 в паре с евро. Таким образом, инвестиционные покупки валюты по текущему курсу вполне оправданы. С учетом надвигающейся рецессии в США и на фоне ожидаемого подъема ставок в мае курс доллара в мире может еще больше укрепиться".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30 МСК), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 апреля на 65,22 копейки, до 72,7089 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был снижен Банком России на 79,81 копейки, до 76,667 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 57,37 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,7404 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 56,01 копейки и составил 72,7655 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 462,643 млн, из которых $1 млрд 172,507 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 290,136 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал за день на 74,33 копейки, до 76,5853 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 73,44 копейки, до 76,6786 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 510,798 млн, из которых EUR1 млрд 5,516 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR505,282 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банки во вторник на аукционе 7-дневного репо привлекли 689,174 рублей по средневзвешенной ставке 17,0311% годовых. Лимит аукциона был снижен до 760 млрд рублей с 1,5 трлн рублей неделей ранее (19 апреля банки привлекли в рамках недельного репо 1,187 трлн рублей по средневзвешенной ставке 17,0297% годовых).

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) незначительно изменились относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов заметно упала в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 4 базисных пункта и 26 апреля составила 16,79% годовых, а по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 базисных пункта, опустившись до 16,93% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 44 базисных пункта - до 16,5% годовых, на срок 3 месяца - на 63 базисных пункта, до 16,27% годовых, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 60 базисных пунктов - до 16,15% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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