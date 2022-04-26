Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), заметно упавшие в цене в конце прошлой недели, вновь подорожали, как и днем ранее, вследствие снижения у инвесторов опасений относительно агрессивного повышения ставки ФРС, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 130 базисных пунктов, до 23,4% от номинала (их доходность снизилась на 140 базисных пунктов - до 25,57% годовых), самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 58 базисных пунктов - до 19,43% от номинала (его доходность опустилась на 81 базисный пункт, до 27,16% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 16 базисных пунктов, до 23,57% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 24,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 25 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 50 базисных пунктов, до 21,44% от номинала (их доходность выросла на 93 базисных пункта - до 54,52% годовых), с погашением в 2027 году - на 16 базисных пунктов, до 20,82% от номинала (их доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 44,64% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 46 базисных пунктов, подешевев до 27,62% от номинала (его доходность выросла на 230 базисных пунктов - до 130,5% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 32 базисных пункта, составив 25% от номинала (их доходность снизилась на 204 базисных пункта - до 145,6% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация на мировых рынках капитала в последнее время довольно волатильная, что не дает сформироваться устойчивой тенденции и в секторе российских евробондов. Кроме того, торговая активность на рынке российских еврооблигаций остается крайне низкой из-за санкционных ограничений, объявленных западными странами, с одной стороны, и ответными мерами со стороны отечественных регуляторов, в частности, ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов, с другой стороны.

Доходность американских гособлигаций снижается вслед за ростом спроса, поскольку опасения в отношении перспектив китайской экономики усиливают тревоги по поводу более быстрого, чем ожидалось ранее, повышения ставок в США. Подобные опасения провоцируют "бегство" инвесторов из рисковых активов и повышают интерес к рынку американских облигаций. Инвесторы переключились на гособлигации на опасениях нового локдауна в Пекине, где уже введены ограничения в ряде деловых районов.

Поддержку российским активам оказывают сообщения относительно возможности оплаты поставок газа в европейские страны в рублях, не нарушая санкции. В конце прошлой недели Европейская комиссия заявила, что усмотрела в предложенном Россией механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций Евросоюза, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки. При этом крупнейший покупатель российского газа - германская Uniper - считает исполнимой новую систему платежей за этот энергоресурс, цитируют комментарий нерезидента немецкие СМИ. "Для нас важно соблюдение действующего законодательства о санкциях. После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы считаем, что будущая система организации платежей реализуема", - приводится комментарий Uniper. В компании также отметили, что изучают пояснения Еврокомиссии по этому вопросу.