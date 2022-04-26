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26 апреля 2022 года 19:09

Рост рынка акций РФ во вторник стал рекордным с конца марта, лидировали Газпром, Сбербанк и ЛУКОЙЛ

Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ во вторник ощутимо скорректировался вверх на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры, а также подвижек в переговорном процессе по завершению конфликта России и Украины; рост индексов Мосбиржи и РТС стал рекордным с конца марта, при этом первый превысил рубеж 2300 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", Сбербанка и "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2318,46 пункта (+6,05%), индекс РТС - 999,84 пункта (+6,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 9,4%.

Доллар просел до 73,06 рубля (-0,06 рубля), на старте торгов курс падал до 72,06 руб./$1.

Подорожали акции "Газпрома" (+9,4%), Сбербанка (+9,3% и +5,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+9,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+8,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+8,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,1% и +1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+6,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+6,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+5,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Московской биржи" (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия выступает за переговорное решение по Украине. "Что касается переговорных решений, то да, мы за переговорные решения", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Россия и Украина продолжают контакты на уровне экспертных групп, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В свою очередь, Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов на Украине.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обсудили по телефону обстановку на Украине, в частности, ситуацию в Мариуполе, а также развитие двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе Кремля. В пресс-службе подчеркнули, что в связи с затронутым турецким лидером вопросом о ситуации в Мариуполе Путин отметил, что "этот город освобожден, боевые действия там не ведутся".

Кроме того, "лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору". "Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Генсек ООН планирует встретиться в четверг в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Власти Великобритании во вторник распространили обновленный санкционный список с техническими изменениями в отношении включенных в него 195 российских физических и юридических лиц, новых фигурантов в списке нет.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи впервые с начала апреля вышел из понижающего канала, полностью компенсировав потери последних нескольких дней.

Каких-то явно позитивных новостей для "бычьего" настроя не было, рост можно объяснить накопленной перепроданностью отечественных активов, что в целом подтверждается техническими индикаторами. Торговая активность увеличилась относительно средненедельных значений, достигнув значений начала апреля, а наметившийся импульс сохраняет потенциал продолжения роста индекса МосБиржи.

Основной интерес инвесторов был прикован к "голубым фишкам". Среди лидеров роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа", который отказался от моратория на банкротство, но сохранил право на выплату дивидендов и buyback.

Технически индекс МосБиржи в среду может продолжить рост вплоть до отметки 2400 пунктов, впоследствии сформировав тренд на отскок. Однако свои коррективы в рост индекса может внести готовящийся шестой пакет санкций в адрес РФ со стороны ЕС, который может затронуть ограничение поставок на энергоносители, отмечает Жильников.

По словам главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, восстановление рынка акций РФ во вторник произошло на фоне ухудшения вечером внешней фондовой конъюнктуры (Европа и Штаты развернулись вниз), хотя нефть смогла сохранить оптимистичный настрой.

Особых поводов для роста рынка акций РФ сложно выделить. Возможно, часть инвесторов надеется на снижение в ближайшее время геополитических рисков, что и способствовало покупкам в российских акциях. При этом индекс МосБиржи после достижения цели снижения, которой выступал диапазон 2000-2200 пунктов, сразу перешел к восстановлению. Учитывая отсутствия явных сигналов для роста, пока преждевременно исключать возможность возвращения рынка в обозначенный коридор, вплоть до тестирования его нижней границы, считает аналитик.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что причины восходящего импульса связаны как с серьезной перепроданностью "голубых фишек", так и с новостным фоном. Во-первых, появились сигналы о том, что переговорная активность по деэскалации конфликта на Украине не зашла в тупик, а кроме того, судя по всему, шестой пакет санкций ЕС не затронет российский нефтегазовой экспорт в значительной степени.

Примечательно, что российский рынок вырос против общих тенденций на мировых площадках, большинство из которых торговались в "минусе". Глобальный риск-аппетит снижается как на фоне напряженной геополитики, так и в свете эпидемиологических проблем в Китае (вслед за Шанхаем карантинные меры из-за COVID-19 вводит Пекин), а также ухудшения прогнозов по глобальному экономическому росту в 2022 году.

Отскок на рынке, где доминируют частные инвесторы-физлица - важный психологический триггер, который позволяет рассчитывать краткосрочно на дальнейшее повышение российских биржевых индексов. В среду председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, из важной статистики интерес представляют недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Индекс МосБиржи 27 апреля может формироваться в пределах 2225-2375 пунктов, считает Бахтин.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), однако развернулась вниз после утреннего роста Европа (индекс FTSE сократил прирост до 0,1%, CAC 40, DAX снизились на 0,5-1,2%) и "минусуют" Штаты (индексы теряют 1,6-3,2% во главе с Nasdaq).

В центре внимания инвесторов остается увеличение случаев заражения COVID-19 в Китае. Участники рынка опасаются, что жесткие ограничительные меры могут еще больше затормозить рост второй по величине экономики, что негативно скажется на мировом ВВП.

На нефтяном рынке во вторник сохраняются попытки коррекции вверх, инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и денежно-кредитной политикой Федрезерва.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $104,71 за баррель (+2,3% и -4,1% в понедельник), июньская цена WTI - $101,19 за баррель (+2,7% и -3,5% накануне).

Спрос на топливо в мире также может пострадать в случае замедления роста глобальной экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва и других ведущих центробанков мира, пытающихся таким образом сдержать растущую инфляцию.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+10%), En+ (MOEX: ENPG) (+7,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,4%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5%).

ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,4%) в I квартале 2022 г. увеличило производство электроэнергии на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 млрд кВт.ч, сообщила компания. Производство тепловой энергии сократилось на 19,5%, до 757 тыс. Гкал, что обусловлено погодными условиями, говорится в сообщении.

Подешевели бумаги ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-12,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-4,8%), EMC (MOEX: GEMC) (-4,4%), MDMG (MOEX: MDMG) (-4,4%), акции "Ленты" (MOEX: LNTA) (-4,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,98 млрд рублей (из них 10,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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