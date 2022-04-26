Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 27 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- прибыль промышленных компаний Китая в марте (04:30 МСК);

- индекс потребительского климата Германии GfK в мае (09:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (14:30 МСК);

- торговый баланс США в марте (15:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов США в марте (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (19:00 МСК);

- промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы, ВВП России в марте (19:00 МСК);

- финансовые результаты X5 Retail Group и Яндекса за I кв. 2022г;

- операционные результаты Fix Price за I кв. 2022г;

- квартальные отчетности Meta Platforms, T-Mobile, Qualcomm, Boeing, PayPal, GlaxoSmithKline, Ford Motor, Hess, eBay.

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