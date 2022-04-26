Потенциал роста акций Норникеля - 40% в перспективе 2022 года - Россельхозбанк

Потенциал роста акций "Норильского никеля" составляет 40% в перспективе 2022 года, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Выплата дивидендов на текущий момент является одним из наиболее актуальных вопросов для частных инвесторов. Так, совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2021г в размере 1 166 руб., что предполагает дивидендную доходность в 5,7% к текущей цене. В совокупности за 2021г компания выплатит 2 689,17 руб. на 1 акцию", - напоминает эксперт банка.

Ранее "Норникель" неоднократно заявлял о необходимости проведения масштабной инвестиционной программы в размере $3-4 млрд ежегодно. Инвестиции пойдут как на производственные, так и на экологические проекты - ESG, зеленую энергетику, подчеркивается в комментарии Россельхозбанка.

"Цены основных товарных позиций производственного портфеля компании с начала 2022г показали рекордный рост: цены на никель выросли на 53%, цены на палладий - на 18,7%, - констатирует Фетисов. - Рост цен обусловлен как опасениями по поводу сбоев в поставках в результате нарушения логистических цепочек, так и фактором восстановления роста спроса после пандемии".

По мнению эксперта, самое важное, что "Норильский никель" подтвердил в понедельник прогноз по выпуску продукции на 2022г: компания выпустит 205-215 тыс. тонн никеля, 365-385 тыс. тонн меди, 2,451 -2,708 млн унций палладия и 604 -667 тыс. унций платины.

"Продукцию и долю компании практически невозможно заменить на мировом рынке, особенно в части палладия (40% мировых поставок).Таким образом, от "Норильского никеля" можно ждать еще одного хорошего года. Мы ждем рост выручки до $18,2 - 18,5 млрд, а показателя EBITDA до $11,1 - 11,4 млрд. Сейчас "Норильский никель" торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2022 на уровне 4,2x при историческом значении 7,05x, что подразумевает потенциал роста около 40%", - резюмирует Фетисов.

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