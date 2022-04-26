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26 апреля 2022 года 18:36
Снижение ключевой ставки ЦБР, вероятно, удержит рубль от укрепления до 71 руб./$1 - "Велес Капитал"
Снижение ключевой ставки ЦБР, вероятно, удержит рубль от укрепления до 71 руб./$1, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Рубль во вторник продолжал испытывать положительный эффект от финальной стадии налоговых платежей. Уже утром российская валюта торговалась по 72,06 руб./$1, что стало максимумом с 20 апреля, когда американская валюта опускалась ниже 72 руб./$1. Впрочем, утренний уровень оказался в итоге дневным максимумом, и приблизиться повторно к 72 руб./$1 больше не удалось. Нельзя исключать, что в ближайшие дни пара доллар/рубль все же протестирует уровни ниже 72 руб./$1, однако от обновления годового максимума (71 руб./$1 в апреле) рубль пока, вероятно, сдержит снижение ключевой ставки ЦБ", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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