Рынок акций РФ технически готов к продолжению роста в среду - ПСБ

Рынок акций технически готов к продолжению роста в среду до уровня 2400 пунктов индекса Мосбиржи, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что во вторник на отечественном рынке акций во всех секторах прослеживались "бычьи" настроения. Каких-то явно позитивных новостей для подобной динамики, на взгляд Жильникова, не было, ввиду чего он связывает рост с накопленной перепроданностью отечественных активов, что в целом подтверждается техническими индикаторами.

"Торговая активность увеличилась относительно средненедельных значений, достигнув значений начала апреля, а сегодняшний импульс открывает потенциал продолжения роста индекса Мосбиржи (+6,4%). Технически индекс Мосбиржи в среду может продолжить рост вплоть до отметки 2400 пунктов, впоследствии сформировав тренд на отскок. Однако свои коррективы в рост индекса может внести готовящийся шестой пакет санкций в адрес РФ со стороны ЕС, который может затронуть ограничение поставок на энергоносители", - отмечает аналитик банка.

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