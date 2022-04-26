"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Clean Energy с целью HKD145,8

"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Clean Energy с целевой ценой HKD145,8 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 33,8%.

"Китай является лидером как по существующим мощностям в сфере низкоуглеродной энергетики, так и по их ежегодным объемам ввода. Однако доля ВИЭ в энергобалансе пока ничтожна мала - лишь около 12%. При этом Китай имеет планы по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, для чего необходимо радикально уменьшить потребления углеводородов в пользу ВИЭ, что может стать драйвером роста для отрасли. Сейчас ETF вместе со всем китайским рынком упал на 35% от достигнутых в ноябре прошлого года максимумов, что, на наш взгляд, создает возможность для покупок", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

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