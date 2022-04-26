"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норильского никеля" с целью 25726 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Норникель" представил нейтральные операционные результаты за I квартал 2022г, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Производственные показатели "Норникеля" демонстрируют ожидаемо умеренную динамику в соответствии с озвученным ранее долгосрочным прогнозом, который подразумевал более скромные объемы производства ключевых металлов в сравнении с 2019-2020гг. При этом мы отмечаем, что объявление финальных дивидендов, продолжение публикации отчетности и подтверждение неизменности производственного прогноза на 2022г свидетельствуют об уверенности компании в долгосрочной устойчивости бизнеса. Также "Норникель" анонсировал инвестиции в разработку месторождения лития, чей импорт в Россию был существенно ограничен в результате санкционного давления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.