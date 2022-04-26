Ключевая ставка ЦБР должна снизиться до 13% к концу года - "Райффайзенбанк"

Ключевая ставка ЦБ РФ должна снизиться до 13% к концу текущего года, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ будет всецело зависеть от динамики инфляции, перспективы которой не так очевидны, как могло бы показаться на первый взгляд, - отмечает эксперт банка. - Текущее снижение недельных темпов инфляции (при наличии дефляции по ряду товаров) не означает того, что пик ценового всплеска уже пройден. На наш взгляд, важной причиной наблюдаемой сейчас дезинфляции м./м. и н./н. является коррекция ритейлерами цен на старые запасы товаров из-за изменения ожиданий по курсу рубля (в курс выше 100 руб./$1 уже мало кому верится)".

Вместе с тем, по мере истощения запасов проинфляционная роль потенциального дефицита по ряду импортных товаров и/или рост издержек (например, связанный с неоптимальностью логистики) будет возрастать, полагает Мурашов.

"Конечно, эти процессы будут сглажены слабым потребительским спросом, но все же дезинфляция может приостановиться. В нашем базовом сценарии мы ждем инфляцию на уровне 20% г./г. в 2022г и ~9% г./г. в 2023г. Ключевая ставка, по нашим расчетам, должна снизиться до 13% по итогам этого года. Подчеркнем, что нахождение ключевой ставки ниже текущей инфляции не означает, что реальная ставка станет отрицательной (необходимо сравнивать текущий уровень ставки с инфляцией, ожидаемой через год)", - прогнозирует Мурашов.

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