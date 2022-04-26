"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $315

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $315 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $265, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что корпорация отчитается о финансовых результатах во вторник, 26 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $49,01 млрд и прибыли на акцию в размере $2,19. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на II квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где предпринимает попытки роста к верхней границе. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $265 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают стратеги "Финама".

Microsoft - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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