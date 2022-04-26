Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро во вторник днем благодаря валютным продажам и растущей нефти

Москва. 26 апреля. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и растущей нефти.

Курс доллара США составил 72,815 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,7175 руб./EUR1, подешевев на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37 копеек - до 74,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 26 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают и сообщения относительно возможности оплаты поставок газа в европейские страны в рублях, не нарушая санкции.

Так, крупнейший покупатель российского газа - германская Uniper - считает исполнимой новую систему платежей за этот энергоресурс, цитируют комментарий нерезидента немецкие СМИ. "Для нас важно соблюдение действующего законодательства о санкциях. После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы считаем, что будущая система организации платежей реализуема", - приводится комментарий Uniper. В компании также отметили, что изучают пояснения Еврокомиссии по этому вопросу. На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций Евросоюза, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся в начале торговой сессии, завершили понедельник уверенным ростом. Развороту на американском рынке акций способствовало как некоторое снижение доходности гособлигаций США, так и падение индекса S&P 500 до важного уровня сопротивления в 4200 пунктов. Внимание рынка сосредоточено на действиях Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики. Практически все эксперты уверены в том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов на ближайшей встрече руководства, которая пройдет в начале мая. В дальнейшем - на июньском заседании - вероятность повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов трейдеры оценивали в пятницу в 91%, однако в понедельник данный показатель опустился до 81%, согласно данным CME Group.

Европейские фондовые площадки умеренно растут (на 0,1-1%) во вторник днем вслед за подъемом американского фондового рынка. Инвесторы следят за комментариями председателей крупнейших центральных банков мира, чтобы понять их намерения относительно будущего денежно-кредитной политики.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник после резкого снижения по итогам предыдущего дня, инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и денежно-кредитной политикой ФРС. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составила $103,23 за баррель, что на 0,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $99,28 за баррель, что на 0,75% выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефть накануне завершила торги на минимальных отметках за две недели на фоне продолжающих действовать локдаунов в Шанхае и других регионах Китая. Спрос на топливо в мире также может пострадать в случае замедления роста глобальной экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом и другими ведущими центробанками мира, пытающимися таким образом сдержать растущую инфляцию.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "рубль продолжает укрепляться, и во вторник утром его курс достигал отметки 72,06 руб./$1, что стало максимумом с 20 апреля. В свою очередь, в банковской системе нетто-отток ликвидности по бюджетному каналу в понедельник составил 970 млрд рублей. Эта цифра сложилась с учетом привлечения средств банками по депозитам и в репо у Федерального казначейства на 700 млрд рублей, так что фактический отток ликвидности на налоговые платежи мог быть близок к отметке 2 трлн рублей. Часть ушедшей ликвидности банки также компенсировали средствами с депозитов, поэтому остатки на корсчетах сократились не столь существенно (-508,4 млрд рублей), хоть и составили менее 1 трлн рублей".

"В ближайшие дни эффект от налогового периода все еще будет сохраняться на рынке. Под его влиянием пара "доллар/рубль" может протестировать уровни ниже 72 руб./$1, однако от обновления годового максимума (71 руб./$1 в апреле) рубль пока, вероятно, сдержит ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Вместе с тем, несмотря на крупный отток ликвидности, Банк России сегодня решил не увеличивать объем предоставления рублевых средств по недельному репо, а наоборот, установил лимит всего в 760 млрд рублей. Такая ситуация временно сократит величину профицита ликвидности до минимального с начала апреля уровня и поддержит курс рубля", - полагает Кравченко.

"Впереди у пары "доллар/рубль" зона сильного сопротивления 70-73 руб./$1. Сейчас российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но впереди майские праздники, в преддверии которых многие захотят увеличить долю валюты в портфелях. Поэтому нет особой уверенности в том, что паре удастся преодолеть рубеж 70 руб./$1 до конца апреля", - считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

По мнению аналитиков инвестиционной компании "Солид брокер", "необходимость выполнения налоговых платежей заставляет экспортеров активно продавать валюту. На фоне высокой активности и существенных ограничений трансграничных операций с валютой все ярче проявляется расхождение внутреннего курса евро с внешним. В отдельные дни марта-апреля разница превышала 3%. В результате Банк России принял решение определять по ходу торгов на "Московской бирже" не только официальный курс доллара (как средневзвешенное значение за определенный период), но и курсы евро и юаня. Давление на валюту сейчас оказывают экспортеры, однако уже в мае курс рубля может ослабнуть до 80 руб./$1 в паре с долларом и до 85 руб./EUR1 в паре с евро. Таким образом, инвестиционные покупки валюты по текущему курсу вполне оправданы. С учетом надвигающейся рецессии в США и на фоне ожидаемого подъема ставок в мае курс доллара в мире может еще больше укрепиться".

Банки во вторник на аукционе 7-дневного репо привлекли 689,174 рублей по средневзвешенной ставке 17,0311% годовых. Лимит аукциона был снижен до 760 млрд рублей с 1,5 трлн рублей неделей ранее (19 апреля банки привлекли в рамках недельного репо 1,187 трлн рублей по средневзвешенной ставке 17,0297% годовых).

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) незначительно изменились относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов заметно упала в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 4 базисных пункта и 26 апреля составила 16,79% годовых, а по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 базисных пункта, опустившись до 16,93% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 44 базисных пункта - до 16,5% годовых, на срок 3 месяца - на 63 базисных пункта, до 16,27% годовых, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 60 базисных пунктов - до 16,15% годовых.