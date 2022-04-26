"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Coca-Cola до $72

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Coca-Cola Co. до $72 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Coca-Cola удается без потерь для роста продаж повышать цены на свою продукцию. Это свидетельствует о популярности ее брендов и об успешно выстроенной глобальной логистике. Скорректированная маржа компании за отчетный квартал поднялась с прошлогодних 31% до 31,4%. Негативное воздействие на показатели по-прежнему оказывают противоэпидемические ограничения, действующие в Китае, которые затрудняют продажи продукции Coca-Cola в общественных местах. Под влиянием этого фактора замедлился рост объемов реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Органические продажи здесь увеличились лишь на 5% г/г. Одной из причин этого стало прекращение работы некоторых предприятий общественного питания. Тем не менее этот фактор инвесторам стоит рассматривать как положительный, поскольку текущая ситуация создает возможности для дальнейшего роста", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

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