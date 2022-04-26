Инвестиции в акции Polymetal сопряжены с повышенными рисками - "Финам"

Инвестиции в акции Polymetal сопряжены с повышенными рисками, полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Polymetal в I квартале 2022г снизил производство в годовом сопоставлении на 6% до 372 тыс. унций в золотом эквиваленте. Между тем, прогноз компании на весь 2022г подтвержден на уровне 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Это неплохо. Однако значительно снижен прогноз на 2023г - с 1,75 до 1,65 млн унций. Также снижены прогнозы на последующие годы, которые составляют 1,7 млн унций в 2024г, 1,7 млн унций в 2025г, 1,8 млн унций в 2026г. Это негативно для оценки компании", - отмечает эксперт.

Polymetal раскрыл негативное влияние на свой бизнес санкций против финсектора, и логистики, хотя сам под прямые санкции не попал. Калачев указывает, что компании предстоит пересмотреть логистику продаж и, возможно, изменить структуру бизнеса. В частности, рассматривается вариант с выделением казахстанских активов, которые обеспечивают не менее 1/3 производства Polymetal, в отдельную компанию.

"На фоне санкций и растущих расходов компания увеличила оценку себестоимости производства на 2022г. Негативным для акций Polymetal также стал перенос окончательного решения по итоговым дивидендам на август 2022г. Кроме того, на акции Polymetal" давят продажи иностранных инвесторов, поскольку компания имеет первичный листинг на LSE и очень большой free float, более 70%. Мы полагаем, что в текущей ситуации акцииPolymetal сложно рекомендовать к покупке, поскольку инвестиции в них могут быть сопряжены с повышенными рисками", - резюмирует аналитик "Финама!.

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