Инвесторам стоит обратить внимание на акции Target, MetLife, Occidental, Realty Income и Johnson & Johnson - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Target, MetLife, Occidental, Realty Income и Johnson & Johnson для эффективного противостояния инфляции, говорится в материале эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

Ветеран рынка Уоррен Баффет за свою долгую карьеру пережил несколько циклов роста инфляции, и он всегда охотно делился рецептами борьбы с нею. Эксперт BCS Express изучил его базовые стратегии и подобрал акции, которые им соответствуют.

"Инвесторы могут эффективно противостоять инфляции, следуя довольно простым принципам. Лучше всего с обесценением денег справляются акции компаний, занятых производством самых востребованных товаров и услуг. Также стоит учитывать эффективность вложений: чем с меньшими затратами компания наращивает продажи, тем лучше. Пятерка сильных бумаг, отобранных на основе этих принципов, выглядит следующим образом: торговая сеть Target Corp., страховщик MetLife, нефтяная Occidental Petroleum, фонд недвижимости Realty Income и фармацевт Johnson&Johnson", - отмечает Емельянов.

Эксперт подчеркивает, что все перечисленные акции уже отреагировали на инфляцию: они растут в этом году. Почти все в фокусе Уоррена Баффета либо являются близкими аналогами его инвестиций. Все пять фишек свободно торгуются на СПБ Бирже и доступны для покупки всеми инвесторами без тестирования.

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