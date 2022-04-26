"Финам" рекомендует держать акции Coca-Cola с целью $58,42

"Финам" рекомендует держать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $58,42 за штуку, что что подразумевает потенциал снижения 11,8% от текущей цены, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Coca-Cola отчиталась о росте чистой выручки на 16% г/г до $10,5 млрд в I квартале 2022 ф.г., при этом аналитики ожидали продажи на уровне $9,83 млрд. Мы нейтрально оцениваем текущую отчетность Coca-Cola, компания сохраняет одну из лидирующих позиций на рынке газированных напитков, продукция остается востребованной, и компания уверена в своих возможностях переносить возросшие издержки на потребителей через премиальные товары и товарный микс. Бумаги компании могут стать интересным кейсом на просадке за счет стабильных дивидендов и защитной функции акций", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Эксперт подчеркивает, что компания оставила без изменений ожидания по росту органической выручки в 2022 фингоду в диапазоне 7-8% г/г и по сопоставимой EPS в размере 5-6% г/г до учета колебаний курсов валют. Тем не менее, компания оценивает негативный эффект от приостановки деятельности в России в размере 1% от объемов продаж, 1-2% чистой выручки и операционной прибыли и ожидает давления на сопоставимую годовую EPS в размере $0,04 на акцию.

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