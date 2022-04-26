ЦБ РФ, вероятно, снизит ставку до 12% к концу 3К22 - Росбанк

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 200 б.п. по итогам заседания 29 апреля 2022 года (до 15% годовых) и доведет ее до 12% годовых к концу третьего квартала текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Предстоящее заседание Банка России все больше выглядит предрешенным - понижение ключевой ставки является наиболее вероятным исходом, как и "голубиный" ориентир политики на дальнейшие заседания. Вопрос лишь в размере шага и контрольной точке, по достижении которой регулятор будет готов сбалансировать вес инфляционных и экономических факторов в принятии решений, - пишут эксперты в комментарии. - Мы полагаем, Банк России будет готов снизить ключевую ставку на 200 б.п. по итогам апрельского заседания (до 15% годовых) и довести ее до 12% годовых до конца 3К22. После чего может наступить период поступательного снижения ставки с вероятной стабилизацией около 10% годовых в конце 2022 года и около 7% в конце 2023 года".

"Иными словами, процесс нормализации процентной политики мы видим разбитым на три условных этапа. Первый - в течение 1-1,5 месяцев с начала кризиса - посвящен достижению финансовой стабильности и, на наш взгляд, уже реализован. Второй - в течение 3-5 месяцев с окончания предыдущего этапа - посвящен предотвращению самопроизвольного сжатия экономики из-за нехватки кредитных ресурсов. И третий - с сентября-октября 2022 года до конца 2023 года - посвящен нормализации инфляционных процессов. По косвенным признакам в коммуникации регулятора мы приходим к выводу, что сейчас ЦБ готов перейти ко второму этапу", - указывают в Росбанке.

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