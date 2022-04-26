Рубль вряд ли укрепится до 71 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Курс пары доллар/рубль может уйти ниже уровня в 72 руб./$1, однако , скорее всего, останется выше 71 руб./$1, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Налоговый период "съедает" ликвидность и помогает рублю. В ближайшие дни эффект от него все еще будет сохраняться на рынке. Под его влиянием пара доллар/рубль может протестировать уровни ниже 72 руб./$1, однако от обновления годового максимума (71 руб./$1 в апреле) рубль пока, вероятно, сдержит ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ", - указывает эксперт.

Кравченко также обращает внимание, что, несмотря на крупный отток ликвидности накануне, Банк России во вторник решил не увеличивать объем предоставления рублевых средств банкам по недельному РЕПО, а наоборот, установил лимит на 760 млрд руб. против 1,2 трлн руб., предстоящих к возврату. Такая ситуация временно сократит величину профицита ликвидности до минимального с начала апреля уровня и поддержит курс рубля, отмечает аналитик инвесткомпании.

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