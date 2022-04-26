S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 4250-4340п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне 4250-4340 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 отскочил от уровня Фибоначчи. Свечная модель "молот" может сигнализировать о краткосрочном ослаблении сил "медведей", однако индикаторы RSI и MACD пока этого не подтверждают. Индекс широкого рынка может продолжить снижение до мартовских минимумов в случае сохранения осторожных настроений инвесторов. Ближайшая поддержка находится в диапазоне 4200-4250 пунктов. В случае пробоя этого уровня бенчмарк может продолжить коррекционное движение в рамках нисходящего канала", - отмечают эксперты в комментарии.

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