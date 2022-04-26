Рубль может ослабнуть до 80 руб./$1 и 85 руб./EUR1 в мае - "Солид Брокер"

Курс рубля уже в мае 2022 года может ослабнуть до 80 руб./$1 и 85 руб./EUR1, инвестиционные покупки валюты в текущий момент вполне оправданы, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Необходимость выполнения налоговых платежей заставляет экспортеров активно продавать валюту. На фоне высокой активности и существенных ограничений трансграничных операций с валютой все ярче проявляется расхождение внутреннего курса евро с внешним. В отдельные дни марта-апреля разница превышала 3%. В результате Банк России принял решение определять по ходу торгов на Московской бирже не только официальный курс доллара (как средневзвешенное значение за определенный период), но и курсы евро и юаня (до настоящего времени определяемые через курс доллара), - пишут эксперты в комментарии. - Мы думаем, что расхождение внешних и внутренних котировок по евро связано с меньшим количеством арбитражеров ввиду трансграничных ограничений. Однако рынок все равно через определенное время выравнивает курсы. Давление на валюту сейчас оказывают экспортеры, однако уже в мае курс рубля может ослабнуть к 80 руб./$1 и к 85 руб./EUR1. Покупать ли сейчас валюту? Мы считаем, что по текущему курсу инвестиционные покупки вполне оправданы. С учетом надвигающейся рецессии в США и на фоне ожидаемого подъема ставок в мае курс доллара в мире может еще больше укрепиться, а валютный кэш является "уютным местом" во время "шторма" на рынках".

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