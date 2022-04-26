Риски ухода котировок нефти ниже $100/барр. пока сохраняются - ПСБ

Риски ухода котировок нефти марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технические факторы и заявления ЦБ Китая о готовности поддерживать необходимый уровень ликвидности на финансовых рынках оказывают определенную поддержку глобальному "аппетиту" к риску и рынку нефти в частности. Мы осторожно смотрим на ближайшие перспективы рынка нефти. Склонны ждать новых попыток котировок нефти марки Brent уйти в зону $90-100 за баррель ввиду сохраняющихся макроэкономических опасений, ухода на второй план геополитических факторов и стартующего с мая роспуска топлива из стратегических резервов стран-членов МЭА", - пишет эксперт в комментарии.

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