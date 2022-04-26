Возможно снижение рынка акций РФ во вторник - "Открытие Инвестиции"

Возможно продолжение снижения российского рынка акций на торгах во вторник, полагает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Российский фондовый рынок остаётся под давлением негативных новостей как в общем плане, так и со стороны корпораций. В Европе готовят шестой по счёту пакет санкций против РФ. Крепкий рубль также оказывает давление на рублёвый индекс Мосбиржи. Активность участников торгов говорит о том, что текущие уровни ещё не рассматриваются в качестве привлекательной точки входа. Поэтому снижение может продолжиться", - указывает Кочетков в комментарии.

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