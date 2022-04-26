Индекс Мосбиржи может показать коррекционный рост во вторник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может показать коррекционное повышение на торгах во вторник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России со сдержанным отклонением или же с повышением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2170-2220 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2280 пунктов, - прогнозирует эксперт. - С учетом умеренного утреннего улучшения состояния внешнего фона, складываются условия для краткосрочного коррекционного повышения индекса Мосбиржи. Возможно, такое движение состоится не в момент открытия торгов, а в течение дня".

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