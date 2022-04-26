Поводов для активных покупок на рынке акций РФ в настоящее время нет - BCS Express

Поводов для активных покупок акций на российском рынке у инвесторов в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Продолжают преобладать депрессивные настроения на российском рынке акций. Инвесторы не находят поводов для активных покупок при отсутствии позитивных драйверов. Обороты торгов в понедельник были скромными - всего 22,5 млрд руб., - указывает аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи ситуация не улучшается, он остается в рамках нисходящего канала. В качестве ближайшего технического ориентира снизу можно выделить район около 2120 пунктов. Для слома нисходящего тренда нужно закрывать одну-две сессии выше 2270-2300 пунктов".

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