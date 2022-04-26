"Финам" рекомендует держать акции Procter&Gamble

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью $152,45 за штуку на горизонте до января 2023 года, сообщается в озоре инвестиционной компании.

Бумаги эмитента могут стать интересным инвестиционным кейсом на просадке ввиду операционной и дивидендной стабильности, а также защитной функции акций, считают эксперты.

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