Драйверов для дальнейшего роста цен ОФЗ пока недостаточно - BCS Express

Драйверов для дальнейшего роста цен рублевых гособлигаций в текущий момент недостаточно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Волна снижения в понедельник коснулась и рынка облигаций. При этом сильнее остальных падали именно ОФЗ, которые в предыдущие недели показывали опережающую динамику. Индекс корпоративных облигаций просел совсем незначительно (-0,28%). При этом индекс гособлигаций (RGBI) потерял 0,7%. Вероятно, основная фаза его роста уже позади. ОФЗ уверенно восстановились, а для дальнейшего подъема пока недостаточно драйверов. Необходимы четкие признаки замедления инфляции, - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании. - При этом в корпоративных бондах идеи по-прежнему остаются, и именно там можно все еще зафиксировать высокую доходность (14%+) на несколько лет вперед".

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