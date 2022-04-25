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25 апреля 2022 года 19:55

Рубль заметно укрепился по итогам понедельника и стабилизировался вблизи отметки 73 руб./$1

Москва. 25 апреля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо. При этом нацвалюта проигнорировала заметное падение мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,125 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,325 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,1575 руб./EUR1, подешевев на 2,9925 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 2,63 рубля - до 74,94 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро по итогам торгов 25 апреля был обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и позитивными новостями от Еврокомиссии, которая допустила возможность оплачивать газ из РФ за рубли в рамках нового механизма, не нарушая санкции.

Европейская комиссия подтвердила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций ЕС, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки. В опубликованных пояснениях ЕК отмечается, что по новой схеме РФ будет полностью контролировать перевод долларов или евро в рубли. "Компании из ЕС могут попросить своих российских визави о выполнении контрактных обязательств тем же способом, что и до принятия нового указа, то есть - просто перечисляя нужную сумму в долларах или евро", - говорится в нем. Вместе с тем, Еврокомиссия советует компаниям узнавать у российских визави, действительно ли такое возможно.

Вместе с тем рубль проигнорировал заметное падение мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть, наблюдаемое в понедельник. Эксперты объясняют такое поведение нацвалюты как существующими ограничениями на операции с рублем для нерезидентов, так и фундаментальными причинами "неоцененности" нацвалюты в условиях сильного торгового сальдо.

Американский рынок акций резко снизился в пятницу на фоне скачка доходностей US Treasuries. Процентные ставки двухлетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу достигли 2,71% годовых, что является максимумом с декабря 2018 года. Давление на финансовые рынки продолжают оказывать растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли неделю снижением - падение основных фондовых индикаторов составило 1-5%. Европейские фондовые площадки теряют к вечеру понедельника от 0,6% до 2%. Американский фондовый рынок открылся 25 апреля снижением основных индексов на 0,4-1,2%.

В свою очередь цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск падают в цене на 6,3% - до $99,94 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 6,13% - до $95,81 за баррель.

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в Ухане более двух лет назад.

Дополнительным фактором, оказывающим понижательное давление на нефтяные котировки, стали новости из Ливии. Производство на месторождениях страны, приостановленное ранее из-за протестов, может возобновиться в течение нескольких дней, заявили в министерстве энергетики. Добыча нефти в Ливии, составлявшая 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), за последние 10 дней упала примерно на 500 тыс. б/с.

"Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, торгующимся на "Московской бирже", в частности курс доллара вновь опустился к локальным минимумам в районе 73 руб./$1. На внутреннем валютном рынке нет достаточного объема спроса на валюту, чтобы компенсировать продажи валютной выручки со стороны экспортеров. Рост рубля в значительной степени вызван существенными изменениями в функционировании внутреннего валютного рынка. Смягчение Банком России ряда ограничений на движение капитала могло бы приостановить укрепление нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК "Промсвязь" Андрей Алексеев.

"В понедельник российский рубль активно укреплялся. Новостной поток для нацвалюты сложился позитивным: Еврокомиссия озвучила вероятность, что компании региона смогут платить за поставки газа в рублях по схеме, предложенной РФ. Если инициатива действительно сможет быть реализована, рубль получит серьезную опору. В то же время, геополитический фактор предполагает наличие больших рисков для рубля; но в моменте этот фактор рынком не учитывается", - считает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, после некоторой коррекции в конце прошлой недели, в понедельник рубль возобновил укрепление уже с открытия торгов. Если открывалась пара "доллар/рубль" выше отметки 75 руб./$1, то к середине дня она торговалась уже вблизи 73 руб./$1. Фактором поддержки нацвалюты выступало сообщение Еврокомиссии о том, что у европейских компаний будет возможность для расчета за газ в рублях без нарушения санкций. На этом фоне рубль вновь вернулся к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и циклу валютных смягчений ЦБ. Не исключено, что в ближайшие дни российская валюта продолжит укрепление, однако обновить максимум с 8 апреля (71 руб./$1), вероятно, помешает очередная коррекция ключевой ставки ЦБ РФ, ожидаемая в пятницу большинством участников рынка.

В свою очередь ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин отмечает, что курсы доллара и евро расчетами "завтра" в понедельник тестировали минимумы последних дней в области 73 руб./$1 и 77 руб./$1, соответственно. На прошлой неделе Банк России несколько смягчил валютный контроль, разрешив компаниям-экспортерам осуществлять обязательную продажу иностранной валюты не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Однако этой меры явно недостаточно для того, чтобы снять навес валюты, довлеющий на внутреннем валютном рынке.

"Вероятно, не стоит ждать заметного снижения рубля до тех пор, пока предложение валюты по каким-то причинам не сократится. Это может произойти, например, вследствие снижения объема обязательной продажи валютной выручки экспортерами или естественного сокращения притока валюты в страну. В частности, на фоне снижения мировых цен на энергоносители или новых дискриминационных мер в отношении российских товаров со стороны стран Запада. Некоторое давление на рубль может оказать и рост импорта, который, вероятно, будет постепенно восстанавливаться по мере создания новых цепочек доставки товаров взамен старых, которые были разрушены санкциями", - полагает Сыроваткин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30 МСК), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 апреля на 14,39 копейки, до 73,3611 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был снижен Банком России на 2,56 рубля, до 77,4651 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 5,24 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3141 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 39,03 копейки и составил 73,3256 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 493,209 млн, из которых $1 млрд 117,542 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 375,667 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал за день на 1 рубль, до 77,3286 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,17 рубля, до 77,413 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 237,069 млн, из которых EUR645,399 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR591,67 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) опустились относительно предыдущего торгового дня в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта и 25 апреля составила 16,75% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 7 базисных пунктов, опустившись до 16,95% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 19 базисных пунктов - до 16,94% годовых, на срок 3 месяца - на 14 базисных пунктов, до 16,9% годовых, а ставка на срок 6 месяцев упала на 29 базисных пунктов - до 16,75% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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