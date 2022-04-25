Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2200п по индексу Мосбиржи во главе с расписками TCS Group

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения из-за неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в Китае. Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами и расписками на акции компаний с иностранной юрисдикцией, обвал TCS Group (-15,9%) стал рекордным с начала марта 2020 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2186,22 пункта (-2,1%), индекс РТС вырос за счет укрепления рубля до 941,08 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 15,9%.

Доллар подешевел до 73,18 рубля (-2,27 рубля) на фоне известий от Еврокомиссии, которая полагает, что компании могут оплачивать газ из РФ в рамках нового механизма, не нарушая санкции.

Тинькофф банк (SPB: TCS) в 2022 году проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда, сообщил банк в пятницу в своем телеграм-канале.

Кроме расписок TCS Group в понедельник упали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-10,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-9,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-6,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-5,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,3% и -3,9% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5% и -1,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "Московской биржи" (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%, до 19900 рублей), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 1166,22 руб. (около $15,55 по курсу ЦБ на 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год. Предполагается, что дивиденды получат акционеры компании по данным реестра на 14 июня. Дивиденды за 9 месяцев 2021 года составили 1523 руб. на акцию (общий объем выплат - около $3,2 млрд), таким образом, общая сумма выплат за год составит 2689,22 рубля на акцию.

Финальные дивиденды за 2021 год - последние, которые "Норникель" выплачивает в соответствии с десятилетним соглашением акционеров, истекающим в конце 2022 года. Дивидендная формула из этого соглашения предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA за год.

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале текущей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, сообщило в пятницу издание Politico. Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT, пояснило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Кроме того, американские высокопоставленные чиновники вновь призывают ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в российско-украинских переговорах после его недавней поездки в Киев, сообщило в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, неделя началась с падения фондовой Азии во главе с Китаем на данных о продолжающемся ухудшении эпидемиологической обстановки в КНР, несмотря на принимаемые правительством жесткие меры (за минувшие сутки в Поднебесной было выявлено 22 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии, и инвесторы опасаются введения новых локдаунов в стране). Со значительным снижением началась торговая сессия в Европе, несмотря на положительную новость о победе Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции.

Внимание российских инвесторов направлено на развитие ситуации на Украине, а также подготавливаемый Европой очередной пакет антироссийских санкций. Предполагается, что новые санкции могут включать частичные ограничения на поставки нефти из России, а также отключение большего числа банков страны от системы SWIFT. Главным событием для российского рынка на этой неделе станет заседание ЦБ РФ, на котором ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки - на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, отмечает аналитик.

Расписки TCS Group упали на сообщениях, что банк "Тинькофф" планирует сменить название, а его основатель Олег Тиньков ищет покупателей на свою долю в холдинге, которая составляет 35%. Акции "Норникеля" выросли на рекомендации менеджмента выплатить финальные дивиденды за 2021 год. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи продолжает двигаться в узком нисходящем канале, можно ожидать дальнейшего снижения с целью в районе 2070 пунктов, полагает Додонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, можно говорить об очередном, уже шестом, пакете антироссийских санкций, который готовится в Европе. Также на ход торгов влияют корпоративные новости, которые пока остаются далеко не позитивными.

Выручка Polymetal в I квартале выросла на 4% (до $616 млн), однако производство сократилось на 6% (до 372 тыс. унций в золотом эквиваленте); чистый долг увеличился до $2 млрд из-за необходимости в большем оборотном капитале. Компания также сообщает, что "АГМК-2 будет запущен на 6 месяцев позже изначального графика, во II квартале 2024 года, в первую очередь из-за трудностей в цепочке поставок. Другие ключевые проекты (Кутын, Прогноз, флотационная фабрика Краснотурьинск-Полиметалл) находятся в продвинутой стадии и будут завершены в соответствии с графиком".

Расписки TCS Group снизились после появления информации в СМИ о желании Олега Тинькова продать свою долю, чтобы снизить санкционные риски для компании. Однако сложно назвать текущую ситуацию благоприятной для продажи. Если пару лет назад интерес к активам TCS Group проявляли несколько крупных игроков, которые соглашались на премию к рынку, то на текущий момент будущий покупатель вправе рассчитывать на дисконт.

Лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа", которые были сильно перепроданы на прошлой неделе, а поддержку бумагам "Норникеля" оказали новости о дивидендах. Рубль продолжил укрепление за счет фактора налогового периода, а также новостей, что в Европе, фактически, согласились с российской схемой оплаты поставок газа рублями, хотя некоторые страны пытаются демонстрировать готовность к отказу от поставок за счет рационализации потребления, отмечает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в понедельник ощутимо упала нефть и другие commodities, что было вызвано сохранением эпидемиологических проблем в Китае, общим охлаждением риск-аппетита инвесторов в свете ухудшения прогнозов роста мирового ВВП, а также укреплением доллара, в котором номинирована стоимость сырьевых ресурсов.

При этом геополитическая повестка не претерпела с прошлой недели никаких значимых изменений: активная фаза спецоперации России на Украине продолжается, переговорные перспективы по-прежнему не ясны, санкционная и милитаристская риторика запада не сбавляет свой градус.

Во вторник в фокусе участников торгов останутся те же факторы - геополитика, динамика рублевого курса, сырьевые цены и общерыночный сантимент. Индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в пределах 2150-2300 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика фондовых площадок (японский Nikkei просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite упал на 5,1%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%) на беспокойстве из-за COVID-19 в Китае и перспективах ужесточения ДКП в мире, "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 1,5-2%) и США (индексы теряют 0,6-1,5% во главе с S&P500).

Давление на финансовые рынки продолжают оказывать растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае, пишет The Wall Street Journal. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Увеличение случаев заболеваний COVID-19 в Китае стало причиной роста обеспокоенности о введении новых локдаунов, учитывая предпочитаемые китайским правительством жесткие методы борьбы с пандемией. И хотя в других странах Азии также сталкиваются с подъемом уровня заболеваемости, эксперты не ждут каких-то серьезных мер со стороны правительств, вроде принятия решения о карантине, способных привести к экономическому спаду, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены ускорили снижение, Brent не удержала рубеж $100 за баррель на опасениях падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость COVID-19.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $99,64 за баррель (-6,6% и -1,6% в пятницу), июньская цена WTI - $95,55 за баррель (-6,4% и -1,7% в пятницу).

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,5%, WTI - на 4,1%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-11,6%), VK (MOEX: VKCO) (-11,1%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-10,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-10,5%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-9,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-9%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-8,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-7,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-6,2%).

Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале этого года составила 63,9 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Выросли акции "Ленты" (MOEX: LNTA) (+13,8%, до 825 рублей), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,8% и +20,7% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,8%).

"Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 132,37 млрд рублей, сообщила компания. В частности, розничные продажи выросли на 23,3%, до 130,5 млрд рублей. Валовая прибыль ритейлера выросла на 28,2%, до 30,041 млрд рублей, валовая маржа составила 22,7% против 21,8%. EBITDA повысилась на 3,4%, до 6,891 млрд рублей.

Между тем, чистая прибыль "Ленты" сократилась на 44,2%, до 735 млн рублей (показатели по стандарту IAS 17).

"Лента" отозвала прогноз по открытию магазинов и капитальным затратам на 2022 год в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры, обусловленной геополитической ситуацией. В соответствии с прогнозом, который ритейлер опубликовал 21 февраля, в 2022 году "Лента" планировала открыть не менее 200 магазинов и направить на CAPEX до 5% от выручки.

Подросли акции девелоперов ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,02%) после предложения президента РФ Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить действие этой программы до конца 2022 года.

"Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредитов в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реалий ситуации в этой сфере, но это прерогатива Центрального банка", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,52 млрд рублей (из них 5,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,18 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").