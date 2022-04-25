Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), заметно упавшие в цене в конце прошлой недели, умеренно подорожали на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация на мировых рынках капитала в последнее время довольно волатильная, что не дает сформироваться устойчивой тенденции и в секторе российских евробондов. Кроме того, торговая активность на рынке российских еврооблигаций остается крайне низкой из-за санкционных ограничений, объявленных западными странами, с одной стороны, и ответными мерами со стороны отечественных регуляторов, в частности ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов, с другой стороны.

Давление на мировые финансовые рынки оказывают растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае. Доходность двухлетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу выросла до 2,71%, что является максимумом с декабря 2018 года, процентные ставки десятилетних бумаг достигли 2,9% годовых. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший 21 апреля на одном из мероприятий в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, заявил, что Федрезерву, возможно, следует "двигаться чуть быстрее" с повышением ставки. Это было последнее публичное выступление Пауэлла перед следующим заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 3-4 мая. На предыдущем FOMC повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5% годовых. При этом в последний раз Федрезерв повышал ставку на двух заседаниях подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок практически уверен, что Федрезерв увеличит стоимость заимствований как минимум на 50 базисных пунктов на каждом из ближайших двух заседаний - в мае и июне. При этом, трейдеры оценивают в 94% вероятность повышения базовой процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME Group.

В начале этой недели негативный настрой мировых инвесторов привел к обвалу на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, которые по итогам торгов упали на 1-5%. Снижение европейских фондовых индексов к вечеру 25 апреля составило от 0,6% до 2%. Американский фондовый рынок открылся в понедельник снижением основных индексов на 0,4-1,2%. На этом фоне вырос спрос инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно снижаются US Treasuries, в результате чего доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 2,76% годовых, а двухлетних бумаг - до 2,54% годовых. При этом суверенные облигации развивающихся стран демонстрируют смешанную и разнонаправленную динамику.