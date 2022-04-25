Стратегия регулярных умеренных покупок акций РФ остается оправданной - "НФК-Сбережения"

Стратегия регулярных умеренных покупок акций РФ остается оправданной, полагает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

"Анализируя ситуацию на российском фондовом рынке в рамках прежней парадигмы, можно отметить, что простор для дальнейшего падения остается существенным. Индекс Мосбиржи продолжает пребывать на уровнях, превышающих максимумы 2007-2008 годов. Однако если учесть санкционное отгораживание российской экономики, изменившуюся роль рубля, необходимость сохранения устойчивости финансового сектора, уровень ликвидности и капитализацию всего российского биржевого рынка, то можно допустить, что государство в состоянии обеспечить не только поддержание котировок, но и их восстановление, если это потребуется", - отмечает эксперт.

По мнению Кузьмина, санкционная политика, направленная на разрыв экономических связей, препятствует оттоку капитала, в отдельных случаях может способствовать его репатриации, а также помогает отгородиться от негативного внешнего влияния. Сохранение капитала внутри страны способно поддержать российскую экономику и финансовые рынки, а в дальнейшем - обеспечить условия для притока капиталов дружественных стран.

"Есть и локальные драйверы поддержки российского рынка, - указывает Кузьмин. - Во-первых, в конце этой недели ожидается очередное снижение ключевой ставки. Во-вторых, впереди великий праздник Дня Победы. К этой дате могут быть приурочены важные решения, в т.ч. могут быть анонсированы очередные меры государственной поддержки экономики. В третьих, нельзя исключать драйвер в форме ожидания завершения специальной военной операции".

Подытоживая вышесказанное, аналитик подчеркивает, что предпраздничная неделя является возможностью для отыгрывания вышеуказанных ожиданий, и не исключено, что после майских праздничных выходных рынки откроются на других уровнях.

"Подгадать наиболее благоприятный момент для долгосрочных инвестиций является наиболее сложной задачей для большинства инвесторов, поэтому в текущих условиях стратегия регулярных умеренных покупок остается оправданной. Привлекательными могут оказаться как паи фондов, так и ценные бумаги отдельных эмитентов: облигации и акции", - резюмирует эксперт "НФК-Сбережения".

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