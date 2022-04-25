"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Распадской" с целью 605 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"25 апреля 2022г на шахте "Ерунаковская-8", принадлежащей "Распадской", произошла авария. Ранее схожий инцидент имел место на шахте "Осинниковская". Согласно нашим расчетам, данные активы обеспечивают около 16% совокупной добычи угля и 15% EBITDA "Распадской", в связи с чем длительная приостановка добычи является нежелательной для компании. В то же время мы считаем, что текущие высокие цены на уголь компенсируют возможный спад производства и позволят компании продемонстрировать рост финансовых показателей. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги "Распадской" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 605 руб.", - пишет аналитик Эльза Газизова.

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