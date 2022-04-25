Котировки акций Coca-Cola могут вырасти на 20% в перспективе года - BCS Express

Котировки акций Coca-Cola Co. могут вырасти на 20% в перспективе года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Компания представила весьма самоуверенный отчет, перебив консенсус на текущий квартал и сохранив позитивный прогноз до конца года. Руководство Coca-Cola заявляет, что компания "хорошо подготовлена к любым сценариям". Звучит оптимистично, но пока не совсем понятно, как Coca-Cola собирается работать в условиях более высоких ставок. Совокупный долг у нее составляет 1,9 размера собственного капитала. При этом компания продолжает занимать, параллельно выплачивая $7 млрд в год дивидендами", - отмечает эксперт.

Емельянов напоминает, что на прошлой неделе случилась незначительная просадка в акциях Coca-Cola на фоне падающих индексов, но рынок, по его мнению, выправится и вернется к росту, а защитные бумаги просядут, и тогда можно будет купить Coca-Cola по более интересной цене.

"Ближайший достижимый уровень - $63 (5% вниз). Не исключено также, что может быть взята отметка $61,5. Если удастся выкупить бумагу так дешево, то потенциал роста на год вперед может превысить 20%. Текущий консенсус-прогноз для Coca-Cola $67,9. C поправкой на хороший отчет он будет подвинут примерно до $75", - прогнозирует аналитик BCS Express.

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