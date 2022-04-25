ПСБ негативно оценивает долгосрочные перспективы цены золота

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) негативно оценивают долгосрочные перспективы цены золота, сообщается в материале банка.

"Обычно цена золота и доходность гособлигаций США двигаются разнонаправленно. Однако с середины лета 2021г из-за мер по стимулированию экономики со стороны мировых центробанков для борьбы с последствиями пандемии, а также значительного роста инфляции, которая опережает темпы роста мировой экономики, эта зависимость между стоимостью золота и долларовыми ставками нарушилась. В преддверии начала цикла увеличения ключевой ставки в США золото прекратило расти, перешло к консолидации, а сейчас начало снижаться. На данный момент между стоимостью золота и инфляционными ожиданиями есть гэп, который, как мы считаем, может сократиться, что позволит цене на золото вновь вырасти до $2000/унц. В то же время, из-за ужесточения ДКП США в долгосрочной перспективе стоимость золота, по нашим оценкам, будет снижаться", - пишет аналитик банка Алексей Головинов.

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