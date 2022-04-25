Стоит обратить внимание на акции Mondelez, Procter & Gamble, Walmart, Philip Morris и Tyson Foods - BCS Express

Инвесторам в текущий момент стоит обратить внимание на защитные акции с низкой волатильностью - Mondelez International, Procter & Gamble Co., Walmart Inc., Philip Morris International и Tyson Foods, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Фокус глобальных инвесторов сейчас находится на защитных отраслях. Акции производителей базовых товаров и продуктового ритейла в США на недавнем обвале держатся "лучше рынка" и уверенно растут на интервале в неделю, месяц и с начала года. Пока нет признаков, что данный тренд выдохся, поэтому стоит подбирать бумаги защитного сектора, которые идут с отставанием от других. Особенно те, что имеют низкую волатильность. Топ-5 "фишек", на которые стоит обратить внимание - кондитер Mondelez, гигиеническая Procter & Gamble, универсальный дискаунтер Walmart, табачная Philip Morris и пищевик Tyson Foods", - отмечает аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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