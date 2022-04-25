.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS Express снизил прогнозную цену акций Synchrony Financial до $51
.
25 апреля 2022 года 17:40
BCS Express снизил прогнозную цену акций Synchrony Financial до $51
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Synchrony Financial с $58 до $51 за штуку на фоне роста стоимости риска (отчислений в резервы) из-за потенциального замедления темпов роста мировой экономики. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Мы оцениваем отчетность Synchrony Financial позитивно. Менеджмент эмитента предоставил обновленные прогнозы на 2022 год по росту кредитного портфеля, операционным издержкам и качеству активов). Основным позитивным сюрпризом стало увеличение прогнозов по выплатам акционерам: объем buyback увеличен с $2,8 млрд до $3,1 млрд (17% капитализации компании) до июня 2023 года, квартальные дивиденды увеличены на 5% (с $0,22 до $0,23), что обеспечивает текущую годовую доходность в 2,3% к текущим котировкам", - отмечают аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-SYNCHRONY/FINANCIAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
26 апреля 2022 года 10:30
Риски ухода котировок нефти марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Технические факторы и заявления ЦБ Китая о готовности поддерживать необходимый уровень ликвидности на финансовых... читать дальше
.26 апреля 2022 года 10:18
роятна консолидация котировок нефти марки Brent около уровня $103 за баррель в течение торговой сессии во вторник, полагают аналитики Sber CIB. Помимо ситуации с коронавирусом в Китае, на нефтяные котировки давит укрепление доллара. Курс рубля на торгах во вторник удержится, скорее всего, около... читать дальше
.26 апреля 2022 года 10:06
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в США: - Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за апрель; - Данные по ценам на жильё и продажам новых домов в США; - Недельный отчёт Американского... читать дальше
.26 апреля 2022 года 09:52
арт торгов для российского фондового рынка во вторник может оказаться позитивным, однако в дальнейшем индекс Мосбиржи будет тяготеть к отметке 2100 пунктов ввиду дефицита факторов, способных оказать поддержку, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Настоящее сообщение... читать дальше
.26 апреля 2022 года 09:46
Возможно продолжение снижения российского рынка акций на торгах во вторник, полагает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Российский фондовый рынок остаётся под давлением негативных новостей как в общем плане, так и со... читать дальше
.26 апреля 2022 года 09:37
Индекс Мосбиржи может показать коррекционное повышение на торгах во вторник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России со сдержанным отклонением или же с повышением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в... читать дальше
.26 апреля 2022 года 09:25
Поводов для активных покупок акций на российском рынке у инвесторов в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Продолжают преобладать депрессивные настроения на российском рынке акций. Инвесторы не находят поводов для активных покупок при отсутствии... читать дальше
.26 апреля 2022 года 09:15
алитики "Финама" рекомендуют держать акции Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью $152,45 за штуку на горизонте до января 2023 года, сообщается в озоре инвестиционной компании. Бумаги эмитента могут стать интересным инвестиционным кейсом на просадке ввиду операционной и дивидендной... читать дальше
.26 апреля 2022 года 09:04
Драйверов для дальнейшего роста цен рублевых гособлигаций в текущий момент недостаточно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Волна снижения в понедельник коснулась и рынка облигаций. При этом сильнее остальных падали именно ОФЗ, которые в предыдущие недели показывали опережающую... читать дальше
.25 апреля 2022 года 19:55
Москва. 25 апреля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо. При этом нацвалюта проигнорировала заметное падение мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть. читать дальше
.25 апреля 2022 года 19:29
Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения из-за неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в Китае. Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами и расписками на акции компаний с иностранной юрисдикцией, обвал TCS Group (-15,9%) стал рекордным с начала марта 2020 года. читать дальше
.25 апреля 2022 года 19:03
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), заметно упавшие в цене в конце прошлой недели, умеренно подорожали на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.25 апреля 2022 года 19:02
Стратегия регулярных умеренных покупок акций РФ остается оправданной, полагает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. "Анализируя ситуацию на российском фондовом рынке в рамках прежней парадигмы, можно отметить, что простор для дальнейшего падения... читать дальше
.25 апреля 2022 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Распадской" с целью 605 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "25 апреля 2022г на шахте "Ерунаковская-8", принадлежащей "Распадской", произошла авария. Ранее схожий инцидент имел место на шахте "Осинниковская". Согласно нашим расчетам,... читать дальше
.25 апреля 2022 года 18:36
Котировки акций Coca-Cola Co. могут вырасти на 20% в перспективе года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Компания представила весьма самоуверенный отчет, перебив консенсус на текущий квартал и сохранив позитивный прогноз до конца года. Руководство Coca-Cola заявляет, что компания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.