Рубль после заметного укрепления в начале торгов днем в понедельник стабилизировался вблизи отметки 73 руб./$1

Москва. 25 апреля. Доллар США и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, торгуясь вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо. При этом нацвалюта игнорирует заметное падение мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,3 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,125 руб./EUR1, подешевев на 3,025 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 2,63 рубля - до 74,94 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 25 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и позитивными новостями от Еврокомиссии, которая допустила возможность оплачивать газ из РФ за рубли в рамках нового механизма, не нарушая санкции.

Европейская комиссия подтвердила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций ЕС, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки. В опубликованных пояснениях ЕК отмечается, что по новой схеме РФ будет полностью контролировать перевод долларов или евро в рубли. "Это может позволить России подключить к операциям ЦБ (...), что запрещено санкциями ЕС. А поскольку процесс перевода из одной валюты в другую может занимать неопределенное время, в течение всего этого процесса иностранная валюта будет под контролем властей России, в частности - ЦБ".

При этом в документе утверждается, что, вероятно, у компаний все же есть возможность пользоваться новым механизмом, не нарушая санкции. "Компании из ЕС могут попросить своих российских визави о выполнении контрактных обязательств тем же способом, что и до принятия нового указа, то есть - просто перечисляя нужную сумму в долларах или евро", - говорится в нем. Вместе с тем, Еврокомиссия советует компаниям узнавать у российских визави, действительно ли такое возможно.

Вместе с тем рубль игнорирует заметное падение мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть, наблюдаемое в понедельник днем. Эксперты объясняют такое поведение нацвалюты как существующими ограничениями на операции с рублем для нерезидентов, так и фундаментальными причинами "неоцененности" нацвалюты в условиях сильного торгового сальдо.

Американский рынок акций резко снизился в пятницу на фоне скачка доходностей US Treasuries, Dow Jones Industrial Average показал максимальное падение в процентном выражении с октября 2020 года. Доходность двухлетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу составила 2,71% годовых, что является максимумом с декабря 2018 года. Давление на финансовые рынки продолжают оказывать растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок практически уверен, что Федрезерв увеличит стоимость заимствований как минимум на 50 базисных пунктов на каждом из ближайших двух заседаний - в мае и июне. При этом трейдеры оценивают в 94% вероятность повышения базовой процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов в июне.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли неделю заметным снижением - падение основных фондовых индикаторов составило от 1% до 5%. Европейские фондовые площадки теряют к середине торгов понедельника от 0,5% до 2%.

В свою очередь цены на нефть падают на фоне как растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией, так и в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составила $101,11 за баррель, что на 5,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $96,66 за баррель, что на 5,3% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, после некоторой коррекции в конце прошлой недели, в понедельник рубль возобновил укрепление уже с открытия торгов. Если открывалась пара "доллар/рубль" выше отметки 75 руб./$1, то к середине дня она торговалась уже вблизи 73 руб./$1. Фактором поддержки нацвалюты выступало сообщение Еврокомиссии о том, что у европейских компаний будет возможность для расчета за газ в рублях без нарушения санкций. На этом фоне рубль вновь вернулся к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и циклу валютных смягчений ЦБ. Не исключено, что в ближайшие дни российская валюта продолжит укрепление, однако обновить максимум с 8 апреля (71 руб./$1), вероятно, помешает очередная коррекция ключевой ставки ЦБ РФ, ожидаемая в пятницу большинством участников рынка.

В свою очередь ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин отмечает, что курсы доллара и евро расчетами "завтра" в понедельник тестировали минимумы последних дней в области 73 руб./$1 и 77 руб./$1, соответственно. На прошлой неделе Банк России несколько смягчил валютный контроль, разрешив компаниям-экспортерам осуществлять обязательную продажу иностранной валюты не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Однако этой меры явно недостаточно для того, чтобы снять навес валюты, довлеющий на внутреннем валютном рынке.

"Вероятно, не стоит ждать заметного снижения рубля до тех пор, пока предложение валюты по каким-то причинам не сократится. Это может произойти, например, вследствие снижения объема обязательной продажи валютной выручки экспортерами или естественного сокращения притока валюты в страну. В частности, на фоне снижения мировых цен на энергоносители или новых дискриминационных мер в отношении российских товаров со стороны стран Запада. Некоторое давление на рубль может оказать и рост импорта, который, вероятно, будет постепенно восстанавливаться по мере создания новых цепочек доставки товаров взамен старых, которые были разрушены санкциями", - полагает Сыроваткин.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) опустились относительно предыдущего торгового дня в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта и 25 апреля составила 16,75% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 7 базисных пунктов, опустившись до 16,95% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 19 базисных пунктов - до 16,94% годовых, на срок 3 месяца - на 14 базисных пунктов, до 16,9% годовых, а ставка на срок 6 месяцев упала на 29 базисных пунктов - до 16,75% годовых.