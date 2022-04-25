Бумаги Норникеля - высококачественная инвестиция в горнодобывающий сектор РФ - Sber CIB

Покупка бумаг ГМК "Норильский никель" является высококачественной инвестицией и одной из самых безопасных ставок в российском горнодобывающем секторе, считают аналитики Sber CIB.

"Рекомендация совета директоров "Норникеля" одобрить финальные дивиденды за 2021 год в размере 1166,22 руб. на акцию (дата закрытия реестра - 14 июня, предполагаемая дивидендная доходность - около 6%) не удивляет, - отмечают эксперты инвестбанка. - Цены на металлы остаются высокими, операционная деятельность эмитента не была существенно ограничена санкциями, а основные акционеры компании находятся в российской юрисдикции. Эта новость также позитивна для "РусАла", которому принадлежит 26,4% акций "Норникеля" - причитающиеся ему финальные дивиденды соответствуют приблизительно 5% от его рыночной капитализации".

Также аналитики обращают внимание, что дивиденды компании за 2022 год будут рассчитываться по новым принципам, которые пока не определены. По их мнению, "Норникель" предпочтут более консервативный подход и будет рассчитывать дивиденды на основе свободного денежного потока, а не EBITDA.

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