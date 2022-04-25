"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CGN Power по результатам финансового отчета эмитента за первый квартал 2022 года с прогнозной стоимостью 2,41 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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