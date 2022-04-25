ЦБР, вероятно, снизит ставку до 14-15% на заседании 29 апреля 2022г - Sber CIB

Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку до 14-15% по итогам заседания 29 апреля текущего года, полагают аналитики Sber CIB.

"Банк России на заседании 29 апреля снизит ставку по крайней мере до 15%. Недельная инфляция в России уже вернулась к показателям прошлого года, и на последней отчётной неделе рост цен составил всего 0,2%. Кроме того, по многим категориям в корзине товаров и услуг уже несколько недель подряд наблюдается дефляция. Среди прочих факторов следует отметить укрепление рубля и приток средств населения на депозиты, - пишут эксперты инвестбанка. - При этом не исключено и снижение ключевой ставки до 14%. Это может произойти, если статистика недельной инфляции покажет, что её темпы приблизились к нулю (эти данные выйдут в среду). Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не будет стремиться вернуть инфляцию к целевому уровню любой ценой. К июлю-сентябрю, как ожидается аналитиками, ключевая ставка уменьшится до 10%".

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