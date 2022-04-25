"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 25726 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Решение "Норникеля" выплатить финальные дивиденды за 2021 год (в отличие от других металлургов) свидетельствует об уверенности компании в долгосрочной устойчивости бизнеса. Совокупный дивиденд за 2021 год составил рекордные 2689 рублей на акцию. При этом объем выплат превысил свободный денежный поток, в связи с чем мы ожидаем наращивание долговой нагрузки эмитента в 2022 году, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Новое акционерное соглашение, оговаривающие изменения в дивидендной формуле (в базовом сценарии 50-75% FCFF вместо текущих 60% EBITDA), станет ключевым фактором, обуславливающим динамику котировок бумаг компании в среднесрочной перспективе".

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