BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Ленты

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены бумаг "Ленты" за счет увеличения доли рынка и темпов роста онлайн-направления у эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Лента" предоставила умеренно позитивные операционные результаты за первый квартал 2022 года. Выручка продолжила рост на годовой основе благодаря прежним приобретениям. Показатель LFL-продаж увеличился до 7,8% - очередной квартальный рекорд со II квартала 2020 года. Онлайн-сегмент продолжает стремительно расти, его доля в общей выручке составила 8,2%. Доход сегмента впервые преодолел круглую отметку 10 млрд руб. Этому способствовало добавление сервиса Утконос, без него продажи увеличились бы только на 1,5 млрд. Собственная доставка продолжает доминировать в онлайн-сегменте и растет быстрее, чем через партнеров. Долгосрочный взгляд по бумагам остается умеренно позитивным за счет увеличения доли рынка и темпов роста онлайн-направления", - отмечает эксперт Павел Гаврилов.

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