S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 опустился ниже поддержки 4300 пунктов и может продолжить снижение до мартовских минимумов. RSI и MACD указывают на силу "медвежьей" тенденции. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится в диапазоне 4200-4250 пунктов. В случае преодоления этого уровня бенчмарк может продолжить коррекционное движение в рамках нисходящего канала", - отмечает эксперт в комментарии.

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