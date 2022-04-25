"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,4%, стоп-приказ: 3750 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в текущих условиях высоких инфляционных ожиданий и потенциального снижения покупательной способности населения "Магнит" имеет ряд преимуществ перед конкурентами, которые должны положительно сказаться на показателях компании в среднесрочной перспективе. К основным плюсам, на взгляд экспертов, можно отнести собственное производство, стабильный внутренний спрос, а также социальные выплаты государства населению для обеспечения продуктами первой необходимости.

"С технической точки зрения акции торгуются в краткосрочном восходящем канале. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 5400 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 3750 руб. риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,23", - указывают стратеги "Финама".

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения.

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