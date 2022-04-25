"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Boeing с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Boeing Co. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: $180, потенциальная доходность: 22,22%, стоп-приказ: $200, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в условиях ограничений и закрытия воздушного пространства длительность некоторых перелетов увеличилась в два раза, цены на топливо при этом не корректируются и продолжают расти.

"С технической точки зрения движение может продолжиться в рамках нисходящего тренда. Ориентир падения - до одного из минимумов марта 2020 года. При продаже на 7% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $200 риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,00", - указывают аналитики "Финама".

The Boeing Company - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов.

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