Акции Schlumberger не имеют потенциала роста с текущих уровней - "Фридом Финанс"

Акции Schlumberger не имеют потенциала роста с текущих уровней, считает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"Крупнейшая глобальная нефтесервисная компания Schlumberger (SLB) отчиталась за I квартал 2022г увеличением выручки на 14% г/г, до $5 962 млн (-4,2% кв/кв). Чистая прибыль Schlumberger превысила ожидания рынка, составив $510 млн по сравнению с $299 млн годом ранее (-15% кв/кв). Yегативное влияние увеличения оборотного капитала в первом квартале составило $948 млн. Капзатраты в размере $510 млн на 90% превзошли прошлогодний показатель. Чистый долг компании за квартал вырос на 3,5%, до $11,4 млрд, из которых $0,9 млрд приходилось на краткосрочную задолженность. На балансе Schlumberger насчитывалось $2,6 млрд денежных средств и их эквивалентов", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Мы нейтрально оцениваем отчетность Schlumberger за прошедший квартал и полагаем, что повышение дивидендов вызовет положительную реакцию инвесторов,- отмечает Пигарев. - Тем не менее, по нашему мнению, акции компании не имеют потенциала роста с текущих уровней".

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